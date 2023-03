Remco Evenepoel trekt goed omringd naar Ronde van Catalonië

Met wereldkampioen Remco Evenepoel, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke zitten er vier Belgen in de zevenkoppige selectie van Soudal Quick-Step voor de Ronde van Catalonië (Spa/WorldTour), die volgende week maandag van start gaat in Sant Feliu de Guixols en zes dagen later eindigt in Barcelona. De Italianen Mattia Cattaneo en Fausto Masnada, en de Tsjech Jan Hirt vervolledigen de selectie.

Zowat een maand geleden won onze landgenoot met de UAE Tour zijn eerste koers in de regenboogtrui. Nadien kwam de focus weer op training te liggen, met momenteel een stage in Tenerife. Evenepoel zit nog in de opbouwende fase, zijn hoofddoel dit seizoen is de Giro die in mei gereden wordt.

In Catalonië wordt hij uitgespeeld als kopman bij de Belgische WorldTour-formatie. “We hebben een solide en ervaren team dat boordevol vertrouwen zit”, aldus sportdirecteur Klaas Lodewyck. “We hopen dat dit een goede test wordt om te zien hoever de jongens staan, na hun recente hoogtestage. Het hoofddoel is een ritwinst en daarnaast scoren met een goed eindklassement.”