Arlette, mama van Evi Hanssen, overleden: “Ik voel je dicht bij mij. Tot altijd”

Droevig nieuws voor Evi Hanssen en haar familie: dinsdag is een definitief einde gekomen aan de ‘afscheidstournee’ van Evi’s mama Arlette Jacobs (75). Arlette is gestorven aan de gevolgen van borstkanker. In De Afscheidstournee van mijn moeder, de podcast die Evi en Arlette eind vorig jaar maakten voor deze krant, gaf Arlette aan dat ze vrede had met haar lot.

Evi maakte de dood van haar mama zelf bekend op Instagram. “Vanmiddag is onze lieve moeder zachtjes ingeslapen. Thuis, met zicht op de Nete, omringd door bloemen en haar familie. Fijne reis, mijn allerliefste moeder. Ik voel je dicht bij mij. Tot altijd.”

De voorbije dagen had ze al regelmatig foto’s van zichzelf of haar kinderen gepost op het ziekbed van haar mama, met de boodschap ‘Herinneringen maken.’ Ook in talkshow De tafel van vier vertelde Evi vorige week dat haar mama sinds januari erg was achteruitgegaan. “Ik heb mijn skivakantie en werktrip afgezegd. Mama is rustig naar de hemel aan het gaan. Maar ze is er nog en daar ben ik heel dankbaar voor, want ik heb nog mijn laatste afscheidsbrief kunnen afgeven.”

Arlette Jacobs, een voormalige kleuterleidster, herviel in mei 2021 van borstkanker. In 2011 had ze de ziekte voor het eerst gekregen. Aanvankelijk wilde ze zich toen niet laten behandelen. “Ik voelde al een grote dankbaarheid voor het leven dat ik had geleid”, vertelt ze in De afscheidstournee van mijn moeder, de podcast die Evi en haar mama eind vorig jaar maakten voor ons lifestylemagazine Billie. Maar uiteindelijk liet ze zich toch door haar dokter overtuigen. “Ik ben daar blij om. Ik heb nog tien mooie jaren gehad, waarin zelfs nog drie kleinkinderen geboren zijn.”

Vrede met haar lot

In De afscheidstournee van mijn moeder, een podcast bestaande uit zes gesprekken die in oktober en november werden opgenomen aan haar keukentafel, gaf Arlette ook duidelijk aan dat ze vrede had met haar lot. “Ik heb meer verdriet voor jullie dan voor mezelf”, klinkt het in de eerste aflevering. “Vijfenzeventig is een schone leeftijd. Ik kan oprecht zeggen: het is goed geweest. Als ik mijn leven opnieuw kon doen, ik zou exact hetzelfde doen. Ik heb geen bucketlist meer. Het is toch schoon als je dat kunt zeggen?”

Arlette wilde de podcast zelf heel graag maken. Als herinnering. Maar ook om andere mensen te inspireren en de dood meer bespreekbaar te maken. “Ik ben blij dat ik kan laten zien hoe het proces van terminale kanker óók kan verlopen”, zegt ze daarover. Ook Evi vindt het belangrijk om het taboe op de dood te verkleinen. “We hopen dat de podcast een ijsbreker wordt voor mensen die het moeilijk vinden om met hun dierbare over de nakende dood te praten.”

Naast dochter Evi, laat Arlette drie zonen achter, Hans, Wim en Koen. Ze was ook een gelukkige oma en de liefhebbende vrouw van Staf, met wie ze 36 gelukkig samen was.