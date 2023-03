Rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen worden vervolgd in schandaal The Voice of Holland, Marco Borsato niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft besloten om in twee van de onderzoeken rond het televisieprogramma The Voice of Holland vervolging in te stellen. Het gaat om rapper Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen. Marco Borsato, jarenlang coach in het programma, wordt dus niet vervolgd.

Ali B.

De 41-jarige rapper Ali B. zal worden vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen. De verdenking heeft betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Ook de 51-jarige Jeroen Rietbergen, de bandleider in het programma, zal worden vervolgd. Hij wordt verdacht van een zedenfeit dat in februari 2018 zou hebben plaatsgevonden in of rond de opnamestudio’s waar The Voice of Holland werd opgenomen.

Iets meer dan een jaar geleden ontplofte de bom in Hilversum: de populaire talentenjacht The voice of Holland werd plots van tv gehaald in aanloop naar een gevreesde aflevering van het Nederlandse Youtube-programma Boos. Daarin werd het gedrag van coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. aangeklaagd. Er waren meerdere beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, klonk het.

Toen het verhaal over The Voice naar buiten kwam, legde Rietbergen zijn werk als bandleider direct neer. Rietbergen erkende dat hij relaties van “seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Ali B ontkent de aantijgingen, net als Borsato.