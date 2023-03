Onze nieuwe huischef Jeroen Meus: “Voor volk koken, dat is oprecht het liefste wat ik doe”

Er is een nieuw jaar – beetgaar, dampend, hoopvol geurend­ – opgediend voor Jeroen Meus (45). Was zijn 2022 nog onverzoenlijk ingenomen door verdriet, dan mag de zon nu weer doorsmaken op zijn borden. Vanaf deze week doet hij in Billie’s ‘Bistro Meus’ wat voor altijd zijn liefdestaal blijft: lekker, héél lekker koken. Een gesprek over liefde, misosoep, en de schoonheid van taart trakteren op de werkvloer. “Ik kook liever dan ooit tevoren.”