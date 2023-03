Metershoge sneeuw in de bergen, zware overstromingen elders: Californië wordt geteisterd door ‘atmosferische rivieren’

In Californië zijn ze wel gewend aan het fenomeen van ‘atmosferische rivieren’, stromen van compleet verzadigde lucht die aan land komen en plaatselijk dagen aan een stuk enorme hoeveelheden neerslag afgeven.

De voorbije dagen kreeg het noorden van de staat al de elfde atmosferische rivier van het seizoen te verwerken. Die hangt intussen ook al boven het midden en zuiden van de staat, waardoor meer dan 30 miljoen inwoners het risico lopen in overstromingsgebied te zitten. Onder meer in de provincies Los Angeles en Santa Barbara dienden mensen geëvacueerd te worden. In dertien provincies hebben inwoners hun toevlucht moeten zoeken tot schuilplaatsen waar ze veilig zijn. In maar liefst veertig van de 58 provincies van de staat werd de noodtoestand uitgeroepen door gouverneur Gavin Newsom.

© AFP

Maar wat er op de meeste plaatsen als regengordijnen uitkomt, valt er op hooggelegen gebieden in de Sierra Nevada uit als sneeuw. In die streken boven 3.000 meter hoogte zijn ze wel wat gewoon, maar zelfs voor de lokale bergbewoners zijn de metershoge sneeuwpakketten die hun woningen en voertuigen bedekken ongezien. En dat baart de staat bijkomende zorgen. Want als die gigantische hoeveelheden sneeuw over enkele dagen gaan smelten, kan dat de overstromingsgevoelige streken op lagere hoogten nog meer teisteren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen