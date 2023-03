Politie deelt 41 boetes uit bij overlastactie in Beringen

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft de voorbije dagen controleacties gedaan aan de bushalte Bogaersveld in het centrum van Beringen. In totaal werden daarbij 41 weggebruikers beboet.

De bushalte vormt een belangrijk verkeersknooppunt in het centrum van Beringen, maar is ook al langer het middelpunt van zwerfvuil, vandalisme en verkeersovertredingen. Daarom organiseerde de politie een overlastactie. Er werden 22 boetes uitgeschreven voor foutparkeren. Negen chauffeurs negeerden een verbodsbord en werden ook beboet. Twee personen gebruikten hun gsm achter het stuur, vijf bestuurders waren niet in orde met hun verzekering, keuring en/of inschrijvingsbewijs. Twee chauffeurs kregen een boete voor het gebruik of bezit van drugs, één voor roekeloos rijgedrag. siol