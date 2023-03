Langetermijncontracten moeten prijzen op Europese elektriciteitsmarkt stabieler maken

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een hervorming van de elektriciteitsmarkt klaar. Consumenten en bedrijven zullen op meer prijsstabiliteit kunnen rekenen, terwijl investeringen in hernieuwbare energie zullen worden aangemoedigd. De Commissie kiest niet voor een loskoppeling van de elektriciteits- en de gasmarkt, maar zet volop in op langetermijncontracten waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid.

De energiecrisis legde het voorbije anderhalve jaar een aantal fundamentele tekortkomingen van de Europese markt bloot. Op voorstel van de Commissie werden al verschillende noodmaatregelen aangenomen, vooral in de gasmarkt. Denk aan de afspraken rond vraagreductie, groepsaankopen en de invoering van een prijsplafond voor de groothandelsprijs van gas. Maar omdat de volatiele gasprijzen ook hun weerslag hebben op de vorming van de elektriciteitsprijs, hebben de Europese leiders aan de Commissie gevraagd een voorstel uit te werken om de hele opzet van de elektriciteitsmarkt in Europa te hervormen.

Dat voorstel heeft de Commissie nu klaar. Anders dan waar landen als Frankrijk en Spanje om vroegen, wil ze de vorming van de elektriciteitsprijs niet loskoppelen van de gasprijs. Het principe van de ‘merit order’, waarbij de elektriciteitsbevoorrading verzekerd wordt door de inzet van zo goedkoop mogelijke energiebronnen, maar de uiteindelijke prijs bepaald wordt door de duurste gebruikte bron (doorgaans gas), blijft behouden. De Commissie onderzocht naar eigen zeggen alternatieven, maar die bleken niet werkbaar. Zo’n verregaande hervorming van de markt zou bovendien jaren aanslepen en investeerders voor grote onzekerheid geplaatst hebben.

Lange termijn

In de plaats daarvan kiest de Commissie voor de inzet van langetermijncontracten voor de levering van elektriciteit uit duurzame, en dus goedkopere energiebronnen, waarvan ze het gebruik wil aanmoedigen. De voordelen van die aanpak zijn legio, betoogt de Commissie. Consumenten en bedrijven wordt meer prijsstabiliteit gegarandeerd, de Europese industrie wordt op die manier competitiever en fossiele energiebronnen worden hoe langer hoe meer een aflopend verhaal.

Door producenten van hernieuwbare energiebronnen meer investeringszekerheid te garanderen, wil de Commissie dat de nationale overheden zogenaamde contracten ter verrekening van verschillen (contracts for difference, CFD’s) gaan afsluiten, die bovendien in beide richtingen werken. Die houden in dat de overheid over de brug komt als de marktprijs voor elektriciteit onder een bepaald niveau zakt, maar dat de producent omgekeerd een deel van zijn winst automatisch afgeroomd ziet als de prijs hoog oploopt. Die overwinsten moeten dan vervolgens proportioneel over alle consumenten verdeeld worden.

Flexibel

Op de private markt stimuleert de Commissie het gebruik van stroomafnameovereenkomsten (power purchase agreements, PPA’s) en termijncontracten, die door hun focus op de lange termijn lagere prijzen moeten garanderen.

Ondanks deze focus op langetermijncontracten met een vaste prijs, zal de consument in de toekomst nog steeds tegelijk voor een flexibel contract kunnen kiezen, om te kunnen profiteren van tijdelijk lagere elektriciteitsprijzen, bijvoorbeeld om zijn elektrische auto op te laden of zijn warmtepomp te gebruiken.

Het Commissievoorstel gaat nu naar het Europees Parlement en de lidstaten voor onderhandelingen. De Commissie hoopt dat die tegen de start van de volgende winter afgerond kunnen worden.