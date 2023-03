Foutparkeerders rond stadion van Anderlecht brachten vorig jaar 200.000 euro op

Vorig jaar werden in de evenementenzone rond het stadion van Anderlecht 25.500 voertuigen gecontroleerd op juist parkeren. Een vijfde daarvan bleek geen parkeerrecht te hebben en kreeg een retributie. In totaal werd zo voor 200.000 euro aan retributies betaald. “Zo’n evenementenzone brengt op. Op financieel vlak, maar ook voor het welzijn van de bewoners.”

De evenementenzone rond het stadion van voetbalclub Anderlecht bestaat sinds 2014. Tijdens wedstrijddagen wordt dan een speciaal en duurder tarief gehanteerd. Op dagen zonder match gelden de regels van de rode en groene parkeerzones. “Die zone is in 2014 in het leven geroepen omdat supporters de parkeerplaatsen innamen en bewoners daardoor geen plaats meer konden vinden”, zegt schepen van Mobiliteit Susanne Mueller-Hubsch (Groen).

Wie langer dan een uur parkeert in de evenementenzone, betaalt 5 euro per half uur. Voor de omwonenden met een bewonerskaart of andere houders van een geldige vergunning zijn de tarieven niet van toepassing. Zij kunnen zonder tijdslimiet in de gehele ‘zone Astrid’ parkeren.

In woonwijk

“Het stadion ligt in een woonwijk. Met deze evenementenzone wil de gemeente de parkeerdruk en verkeersoverlast beperken in de straten rondom het stadion. Het hoge tarief is één van de middelen om dat te bereiken. Hetzelfde wordt overigens gedaan in de evenementenzone rond Vorst Nationaal”, vertelt Sara Jasmes van parking.brussels. “Supporters kunnen het hoge tarief betalen of kunnen zich parkeren in parking Coovi in Anderlecht. Met een bewijs voor het openbaar vervoer is dat gratis.”

200.000 euro

De totale evenementenzone telt ongeveer 4.650 parkeerplaatsen. In 2022 werden, over het hele jaar genomen, zo’n 25.500 voertuigen gecontroleerd. Daarvan bleken uiteindelijk 5.300 geen geldig parkeerrecht te hebben en zij ontvingen een retributie van 50 euro. “De werkelijk betaalde retributies in 2022 bedroegen toen samen zo’n 200.000 euro. 85 procent daarvan gaat naar de gemeente Anderlecht, 15 procent naar parking.brussels”, vertelt Jasmes.

“Om mensen hun gewoontes aan te passen, is de prijs van het parkeerticket een sterk middel. We hebben ook gezien dat dit werkt. De bewoners rond het stadion vinden zo makkelijker parkeerplaatsen en hebben hun rust teruggevonden. Zo’n evenementenzone brengt dus op. Op financieel vlak, maar ook voor de omwonenden.”