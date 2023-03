Dit is de trainersklas van 2023: Jelle Vossen, Bart Goor, Tomasz Radzinski, Joren Dom, Frédéric Frans en Paul Kpaka

Ook dit jaar hebben weel wat profs en ex-profs hun trainersdiploma UEFA A behaald. Jelle Vossen (Zulte Waregem), Joren Dom (OH Leuven) en Frédéric Frans (Beerschot) zijn de nog actieve profvoetballers die sinds gisteren het trainersdiploma in hun bezit hebben. Bij de lichting van dit jaar zaten ook opnieuw enkele ex-profs zoals Bart Goor, Maxime Annys, Tomasz Radzinski, Elimane Coulibaly, Joseph Akpala en Jochen Janssen. Ook Paul Kpaka was erbij. De voormalige cultspits van Beerschot is inmiddels 41 jaar en is na zijn profcarrière altijd in België blijven wonen. Hij was spitsentrainer bij Beveren maar is nu assistent-trainer bij de U14 van Antwerp.

Met het UEFA A diploma mogen de afgestudeerde (ex-)voetballers nu ook officieel teams tot eerste amateur onder hun hoede hebben. Het is het op een na hoogste trainersdiploma in ons land. Na het UEFA A diploma kan je nog het Pro License diploma behalen. Dat heb je nodig om op het allerhoogste niveau een club te mogen coachen.