Belgian Tornados kunnen rekenen op ‘oude getrouwe’: Robin Vanderbemden kiest weer voor 4x400m-ploeg (ook uit financiële noodzaak)

Robin Vanderbemden wás jarenlang een gewaardeerde Tornado voor jarenlang. Tot hij enkele jaren geleden zich op de sprint ging toelegde en veranderde van lucht: hij was niet meer beschikbaar voor de Tornados maar sloot aan bij de 4x100m, de Belgian Falcons. Hij keert dus terug naar het oude nest.

De beslissing van Vanderbemden komt er niet zomaar. Adeps, de Waalse sportadministratie, heeft de overstap als voorwaarde gesteld aan Vanderbemden om zijn profcontract te behouden. Kortom, hij kiest niet enkel voor sportieve verandering van lucht maar ook voor financiële zekerheid om voort te doen met profatletiek.

© BELGA

Vanderbemden heeft een persoonlijk record van 20.43 op de 200 meter en is daarmee de vierde Belg aller tijden. Op de 400 meter is hij met 45.65 de negende Belg aller tijden. Afgelopen zomer liep Vanderbemden nog met de Belgian Falcons op het EK in München. Die ploeg zal in de toekomst niet of bijna niet meer op zijn diensten kunnen rekenen. De Belgian Tornados des te meer.

“Misschien loopt hij komende zomer nog één of twee keer de 200 meter, maar de focus verschuift naar de 400 meter, waarop hij acht tot tien keer in actie zal komen”, zegt zijn coach François Gourmet.

Zo hebben de Tornados er een oude getrouwe bij, Vanderbemden bewees zijn diensten al meermaals tijdens grote toernooien. Bovendien is er nood aan nieuw bloed, want na de Spelen van Parijs 2024 stoppen zowel Jonathan als Kevin Borlée met atletiek.