Inwoners Rukkelingen-Loon vragen andere expert voor onderzoek naar nieuwe barsten in huizen

De inwoners van Rukkelingen-Loon vragen aan de Tongerse rechter een aanstelling van een andere deskundige in de nieuwe dossiers rond de barsten in hun huizen. Ze zijn niet tevreden over de aanpak van de huidige expert in de reeds lopende procedure. “Het vordert niet”, klinkt het.

In april vorig jaar stelde de Tongerse rechter een deskundige aan in de eerste dossiers die voor de burgerlijke rechtbank behandeld en beoordeeld zullen worden in de procedure waarbij tal van inwoners uit Heers het opnemen tegen De Watergroep. De huizen in Rukkelingen-Loon staan sinds 2019 op barsten, en dat is volgens de slachtoffers het gevolg van de droogte door de waterontginning door De Watergroep.

50 dossiers

Dinsdagochtend, bijna een jaar later, kwam de zaak opnieuw voor de rechtbank. Volgens de advocaten van de inwoners, meester Inke Dedecker en meester Astrid Cooreman, is er nog steeds geen schot in de zaak. “Het vordert niet. We zijn ondertussen een jaar verder en er is nog geen voorverslag. We hebben nauwelijks iets voor handen in dit dossier terwijl het probleem zich als maar uitbreidt”, aldus meester Dedecker. Volgens de advocaten van de slachtoffers zijn er ondertussen al vijftig lopende dossiers. “Het is geen groot dorp, maar bijna de helft van de huizen in dat dorp kampen ondertussen met deze problematiek”, stelt meester Cooreman.

Andere deskundige

Zij hekelen niet alleen de trage werkwijze, maar ook het gebrek aan kennis waarmee de expert volgens hen aan de slag is. “Het geeft een gevoel van onbehagen omdat het onderzoek niet grondig genoeg en met onvoldoende kennis gevoerd wordt. Het gaat om heel technische taal, maar de deskundige neemt niet eens de juiste formules over. Voor iemand die claimt hydroloog te zijn, zou je denken dat hij bekwaam is. Dus los van wat er in het verslag zal staan, vragen wij ons af of het onderzoek wel grondig genoeg gevoerd is.” Zij vragen dan ook om in de meest recente dossiers over nieuwe schadegevallen een andere deskundige aan te stellen.

Verschillende oorzaken onderzoeken

De raadsman van De Watergroep, meester Stefanie François, vindt dit geen goed idee. “Zij jagen de deskundige op met mails vol onderzoeksvragen waar hij meteen antwoord op geeft. Het is niet de bedoeling om aan deskundige-shopping te gaan doen en te zien over welke expert zij tevreden zijn. De expert moet kijken naar de verschillende mogelijke oorzaken van de droogte (volgens De Watergroep is de droogte een gevolg van het klimaat en het plaatsen van zwembaden en bijgebouwen in de tuinen, nvdr.), maar als hij dat doet wordt hij aangevallen omdat hij zich volgens de tegenpartij enkel moet focussen op de waterontginning door De Watergroep. Maar die opdracht blijft hetzelfde, ook met een andere deskundige.”

De deskundige in de eerste dossiers beloofde om op 30 maart zijn verslag neer te leggen. In september is er een nieuwe relaiszitting voorzien. De rechter beslist op 4 april over de deskundige-aanstelling in de nieuwe dossiers.