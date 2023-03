Russen dreigen op nationale televisie met radioactieve tsunami richting Verenigd Koninkrijk

Boezjinski is, naast gepensioneerd generaal, ook voorzitter van het Russische Centrum voor Beleidsonderzoek en dus zeker geen kleine naam in Rusland. Hij maakte de dreigementen tijdens een debat over de militaire opties in Oekraïne op de staatszender Rossiya 1. “Als de NAVO troepen stuurt, zullen wij de Poseidon gebruiken op het Verenigd Koninkrijk. Die nucleaire onderwaterraket zou zorgen voor een 300 meter hoge tsunami. Het land zou niet meer bestaan”, sprak hij. De andere deelnemers aan het debat traden hem bij. “Het eiland zou in één klap helemaal verdrinken”, bevestigde Margarita Simonjan, journaliste bij de Russische staatstelevisie.

Dat de oorlogpropagandisten het specifiek op het Verenigd Koninkrijk gemunt lijken te hebben, is geen toeval. De Britten hebben zich de afgelopen maanden opgeworpen als voorloper op het vlak van logistieke en materiële steun aan Oekraïne.

In hetzelfde debat liet Boezjinski zich ook nog ontvallen dat de nieuwe hypersonische raket Zircon klaar is voor gebruik. Met een snelheid van 10.000 km/u is de raket “onstopbaar”, aldus de gepensioneerde generaal. “Hij is getest en staat op het punt om gebruikt te worden in gevechtsoperaties.”