Na onrust over Amerikaanse banken: ook Europese bank Credit Suisse in woelig water

Het nieuws rond de gevallen Silicon Valley Bank en de Signature bank is nog niet verteerd, of een andere bank staat op wankelen. Internationale experts vrezen dat wereldspeler Credit Suisse op omvallen staat. “Maar Zwitserland zal het zich niet kunnen veroorloven om de bank over kop te laten gaan.”

Robert Kiyosaki, de man die in 2008 correct de val van de Lehman Brothers bank voorspelde, zegt nu dat hetzelfde staat te gebeuren bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Hij deed die voorspelling enkele uren vóór Credit Suisse zelf op de proppen kwam met een statement. “Er zijn enkele zwakke punten gevonden in onze boekhouding”, liet de bank weten. “De uitstroom van klanten, op ongekende niveaus begin oktober, is deze maand niet teruggedraaid, maar is gestabiliseerd op veel lagere niveaus”, staat in het dinsdag verschenen jaarverslag van Credit Suisse.

Het nieuws komt er enkele dagen nadat er al veel onrust ontstond in de financiële wereld, na de val van Silicon Valley Bank en de Signature bank en de beurskoersen die daarop de dieperik ingingen. De twee verhalen hebben weinig met elkaar te maken, maar de timing is ongelukkig. “Er zit momenteel heel veel spanning op de financiële sector. Het nieuws van Credit Suisse zorgt voor veel onrust en duwde de koerswaarde zelfs onder de 2 Zwitserse frank. De markt heeft er duidelijk geen vertrouwen in”, zegt Erik Joly, hoofdeconoom van ABN Amro toe. “De bank zit in een herstructurering en heeft in de afgelopen periode veel mensen de deur gewezen. Dit bewijst mogelijk dat er volk moet bijkomen om de interne controle te bewaken. Wat de herstructurering natuurlijk bemoeilijkt.”

“Lessen getrokken”

De Zwitserse bank leed vorig jaar zijn grootste jaarverlies sinds de financiële crisis van 2008, zo werd vorige maand bekend. Sinds begin 2023 kelderde de koers van de Credit Suisse al met meer dan 20 procent. Ook vorig jaar moest de bank meerdere winstwaarschuwingen uitsturen. De bank verloor in het vierde kwartaal zelfs 1,5 miljard euro. In november haalden klanten voor omgerekend 87 miljard euro van hun rekeningen bij de vermogensbeheertak van de bank. Dat gebeurde na een stortvloed aan berichten op sociale media over de financiële gezondheid van de bank.

Zijn de problemen van die aard dat de bank werkelijk dreigt te vallen? “Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En we moeten ook hopen van niet, want Credit Suisse is van een ander kaliber dan de twee Amerikaanse banken die nu gevallen zijn. Silicon Valley Bank en Signature zijn kleine regionale banken ten opzichte van een wereldspeler zoals Credit Suisse. Ik denk ook dat de overheden lessen getrokken hebben uit het verleden. Zwitserland zal het zich niet kunnen veroorloven om de bank over kop te laten gaan. We zien ook dat er in Amerika pijlsnel ingegrepen wordt, alles om een nieuwe bankencrisis te vermijden.” (nba)