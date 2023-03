Wanneer ze op een dag zegt dat ze met een vriend in plaats van een vriendin naar ballet gaat, wordt ze iets gewaar bij haar partner. Een gevoel dat nog niet eerder tussen hen speelde: jaloezie. Het maakt haar kregelig, want ze is zo zeker van hem. Van hen. Rika graaft met haar de twee centrale vragen achter die jaloezie op en toont haar de weg naar echte autonomie.