Wat zijn de belangrijkste oorzaken van gewichtstoename tijdens de overgang en wat kan je eraan doen?

1. Hormoonschommelingen

Probleem: Tijdens de overgang verandert je hormoonhuishouding. De aanmaak van oestrogeen en progesteron haperen, net als die van ghreline en leptine, je honger- en verzadigingshormoon. Heel wat vrouwen in de overgang hebben ook last van een vertraagde schildklierwerking en hoge cortisollevels door langdurige stress. Dit alles heeft een grote impact op je welzijn en kan ook bijdragen tot gewichtstoename.

Oplossing: Laat je hormoonhuishouding controleren en een oplossing op maat uitwerken. Neem bio-identiek oestrogeen en progesteron om je eigen sputterende hormoonproductie aan te vullen. Langdurige tekorten aan oestrogeen bevorderen immers ouderdomsaandoeningen zoals osteoporose, hart- en vaatziekten en dementie.

2. Insulineresistentie

Probleem: Menopauzale vrouwen hebben meestal een hoger nuchter insulinegehalte en meer kans op insulineresistentie. Insulineresistentie doet de drang naar suiker toenemen en verhoogt de kans op gewichtstoename, borstkanker, dementie en hart- en vaatziekten.

Oplossing: De oorzaak ligt vaak bij ongezonde voedingsgewoontes (veel suiker, koolhydraten en bewerkte voedingsmiddelen). Pas dus je eetgewoontes aan.

3. Verlies spiermassa

Probleem: Veel vrouwen hebben vanaf hun 50ste een minder actieve levensstijl. Daardoor maken ze minder spiermassa aan. En hoe minder spieren je hebt, hoe minder calorieën je lichaam verbrandt in rust.

Oplossing: Beweeg meer. Je hersenen raken beter doorbloed en kunnen meer energie geven.

4. Chronisch slaaptekort

Probleem: Een tekort aan slaap verstoort je hormoonproductie (vooral de productie van leptine, ghreline, insuline, cortisol en melatonine). Dat heeft een grote invloed op je honger- en verzadigingsgevoel. Hoe groter je slaaptekort, hoe meer honger je krijgt en hoe groter je suikerbehoefte wordt. Chronisch slaaptekort maakt je dus dik.

Oplossing: Je slaaphygiëne verbeteren (geen cafeïne na lunchtijd, geen blauw licht voor bedtijd, ga pas slapen wanneer je je moe voelt …)

5. Spijsverteringsproblemen

Probleem: Als je vertering niet optimaal verloopt, is je lichaam niet in staat om de nodige voedingsstoffen op te nemen. Zo krijg je problemen als darmkrampen, prikkelbare darm, reflux, maagzweren, lekkende darm, diarree, constipatie … Daarnaast hebben darmproblemen ook een grote invloed op je hersenen, immuniteit, emoties, gedrag en gewicht. Honger en het gevoel voldaan te zijn, worden niet alleen door de hersenen aangestuurd, maar vooral door de darmen.

Oplossing: Een gezonder voedingspatroon, eventueel aangevuld met vitamine- en voedingssupplementen, verbeteren je spijsvertering.

Waar gaat onze taille heen?

Hoe komt het toch dat zoveel vrouwen in de overgang hun taille zien verdwijnen en meer buikvet opslaan? “Oestrogeen is hét vrouwelijke hormoon bij uitstek. Het zorgt ervoor dat een vrouw heupen en borsten krijgt”, weet Leen. “Er zijn drie types oestrogeen: oestron, oestradiol en oestriol. Het belangrijkste oestrogeen is oestradiol. Het is lichaamseigen oestrogeen dat je aanmaakt als je op weg bent naar je eisprong. Tijdens de overgang daalt je oestradiol heel snel, wat je vet doet verschuiven van je heupen en dijen naar je buik. Je lichaam probeert het verlies van dat oestradiol immers te compenseren door oestron te produceren, wat zich vooral in buikvet bevindt.”