“Tien jaar ervoor kunnen zelfs al klachten ontstaan”: menopauzeconsulente over de impact van de overgang op je lichaam

Menopauzeconsulente Leen Steyaert: “De gemiddelde ­menopauzeleeftijd is vandaag 51. Dat betekent dat vrouwen wel 40 levensjaren in de overgang kunnen zitten” — © Shutterstock

Van een peervorm naar een appel. Dat is de beweging die menig vrouwentaille maakt in de overgang. Een verandering waar de meeste dames niet op zitten te wachten. Menopauzeconsulente Leen Steyaert (61) merkte bij haar cliënten zoveel weerstand tegen de gewichtstoename tijdens de menopauze, dat ze er een boek over schreef. In Menokilo’s doet ze een warme oproep om die nieuwe lichaamsvormen te omarmen. Maar ook om nog beter voor je lichaam te zorgen.