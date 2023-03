Mira Sorvino “gekwetst en geshockeerd” dat Oscars overleden vader Paul niet vermelden in ‘In memoriam’-hulde

Actrice Mira Sorvino (55) is boos op de Oscars omdat haar onlangs overleden vader, acteur Paul Sorvino, niet aan bod kwam in het ‘In memoriam’-gedeelte van de uitreiking afgelopen zondag. Ook Pauls weduwe en zoon uiten hun onvrede.

De Oscars zouden in hun eerbetoon aan acteurs die in het afgelopen jaar overleden zijn, enkele belangrijke namen vergeten zijn. Daar wijzen kijkers en familieleden van de acteurs op via sociale media.

Actrice Mira Sorvino postte voor de Oscars nog een dierbare herinnering aan haar overleden vader Paul en hoe trots hij was toen zij in 1996 een Oscar won voor haar rol in de film Mighty Aphrodite. De man, die zijn leven wijdde aan acteren en onder andere bekend is uit Goodfellas, stierf in juli 2022 op 83-jarige leeftijd.

Nadat zijn dochter ontdekte dat haar vader geen deel uitmaakte van de ‘In memoriam’-lijst tweette ze op maandag een nieuw bericht met andere toon. “Het is onvoorstelbaar dat mijn geliefde vader en vele andere geweldig briljante overleden acteurs weggelaten werden.” Ze voegt toe dat ze “ongelooflijk gekwetst en geshockeerd” is en hoopt dat dit rechtgezet zal worden.

Ook Pauls weduwe Dee Dee vertelde in een verklaring aan People dat het “onacceptabel” was dat haar man enkel op de website vermeld werd en vraagt de organisatie om excuses. “Mensen maken fouten, dit was een grote. Doe alsjeblieft iets om het goed te maken.” Tot slot tweette ook Sorvino’s zoon Michael dat het weglaten van zijn vader “beschamend en beledigend” is. Andere fans halen uit naar de Oscars, omdat ze ook onder andere Anne Heche, Tom Sizemore, Philip Baker Hall en Leslie Jordan vergaten.

