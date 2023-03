Drama in Duitsland: Luise (12) vermoord teruggevonden na bezoekje aan vriendin, meisjes van 12 en 13 jaar opgepakt

In Duitsland zijn twee tienermeisjes opgepakt op verdenking van de moord op een 12-jarig meisje dat zaterdag was verdwenen. Dat melden Duitse media.

De 12-jarige Luise – haar achternaam is niet bekend – uit Freudenberg, een dorpje op zo’n 80 kilometer ten oosten van Keulen, had zaterdag een bezoekje gebracht aan een vriendin. Daar was ze omstreeks 17.30 uur vertrokken, maar het meisje was vervolgens nooit thuisgekomen. Haar ouders brachten de politie op de hoogte van de onrustwekkende verdwijning, en er werd een grootschalige zoekactie opgestart. Die concentreerde zich op een stuk bos tussen de twee huizen, waar het levenloze lichaam van het meisje zondag teruggevonden werd.

De omstandigheden van het overlijden waren op dat moment nog onduidelijk, maar er werd wel een moordonderzoek opgestart. Maandag bleek uit een autopsie dat Luise op gewelddadige wijze om het leven was gekomen. Dinsdag werden dan twee verdachten opgepakt: twee tienermeisjes van 12 en 13 oud. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de moord plaatsvond, en welk motief aan de basis lag van de feiten.