Wie won hoe vaak? Welkom in het kluwen van de UCI-reglementen (tot ongenoegen van Patrick Lefevere)

Waarom zegt Patrick Lefevere dat Soudal - Quick-Step veertien keer gewonnen heeft terwijl zowel de internationale wielerunie UCI als het vaak online geraadpleegde procyclingstats slechts twaalf overwinningen in hun boekhouding hebben opgetekend? Daarvoor moeten we naar de Ronde van Rwanda. Soudal - Quick-Step trok naar de Afrikaanse rittenwedstrijd - onder het goedkeurend oog van Lefevere zelve - met zijn opleidingsteam, het zogenaamde Devo Team. De UCI staat echter toe dat renners uit het Pro Team, die nog geen 23 jaar oud zijn, mee aan de start staan. En dus reisde ook de Engelse spurter Ethan Vernon af naar het land waar in 2025 het WK wordt georganiseerd. Vernon had al een etappe op Mallorca gewonnen, als lid van het Pro Team, een zege die ook op het conto van de grote jongens werd bijgeschreven. Vernon won ook met overmacht de eerste twee etappes in Rwanda. Die zeges worden door de UCI echter ingeschreven in de boekhouding van het Devo Team, zeges die Lefevere wel meetelt met het Pro Team aangezien Vernon een prof is. Bent u nog mee?

Soudal - Quick-Step is trouwens niet het enige team dat af en toe zijn jonge profs inzet in het opleidingsteam. Lotto-Dstny stuurde bijvoorbeeld Lennert Van Eetvelt met het continentale beloftenteam richting Tour des Alpes Maritimes et du Var. Of Alec Segaert staat vrijdag met het beloftenteam aan de start van de Youngster Coast Challenge terwijl zijn collega’s tegelijkertijd de Bredene Koksijde Classic afwerken. Wint de naar het profteam overgehevelde Segaert, dan gaat zijn zege naar het opleidingsteam van de Nationale Loterij.

Omgekeerde wereld

We begrijpen het ongenoegen van Lefevere. Want we hebben het nog niet gehad over de omgekeerde wereld. Zo mogen leden van het Devo Team, mits zij een continentale status hebben, meerijden met de grote jongens in profwedstrijden die niet behoren tot de World Tour. Zo won de jonge Noor Per Strand Hagenes afgelopen weekend de Profronde van Drenthe voor de hoofdmacht van Jumbo-Visma en dus niet voor het Devo Team tot wie hij officieel behoort. Hagenes’ overwinning wordt dus in de boekhouding van het profteam bijgeschreven. Hetzelfde verhaal voor Lotto-Dstny dat voorbije nacht met Tijl De Decker de derde etappe in de Ronde van Taiwan won. De Decker behoort niet tot het profteam maar het is wel het profteam van Lotto-Dstny dat in Taiwan is ingeschreven. En dus wordt de zege van de jonge Antwerpenaar toegekend aan het profteam. Soudal - Quick Step was er trouwens ook al een keertje dicht bij. Jordi Warlop, onder contract bij het Devo Team, finishte tweede in de Muscat Classic waar hij het team uit de World Tour versterkte. Zijn eventuele zege zou voor de grote jongens hebben meegeteld.

Tijl De Decker won vannacht in Taiwan. — © twitter

Conclusie?

De logica lijkt zoek maar is het eigenlijk niet. De regel is duidelijk: heeft het profteam zich ingeschreven, dan gaat de overwinning naar het profteam, ongeacht wie er wint. Rijdt een lid van het profteam mee met het beloftenteam, dan wordt diens eventuele zege toegeschreven aan het beloftenteam, zoals met Ethan Vernon in Rwanda het geval was. Of hiermee de discussie over het aantal zeges van de baan is, durven we te betwijfelen.