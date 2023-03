Moeder in tranen nadat YouTubers kritiek uiten op naam van haar zoontje: “Dit is wreed”

De Britse influencer Liana Jade (25) werd acht maanden geleden mama van een zoontje. Samen met haar vriend Connor Darlington klopte ze lang voor zijn geboorte een unieke naam af: Koazy. Omdat Liana tijdens haar zwangerschap een grote buik had, merkten haar fans, vrienden en familie op dat haar zoontje het waarschijnlijk erg comfortabel (cozy) had . “De naam was voorbestemd”, vertelt ze. Maar twee andere YouTubers dachten daar anders over en belasterden de naam van Koazy openlijk in een podcast. De geschokte jonge moeder voelde zich vervolgens genoodzaakt te reageren. “Dit is wreed”, klinkt het in een emotionele video.