Groeicampus Genk schaft 13 nieuwe fietsen aan dankzij Inner wheel

Zeven gloednieuwe fietsen, vijf tweedehandsfietsen en een tandem. Dat is de buit voor het secundair onderwijs van Groeicampus Genk na de spaghettidag van Inner Wheel. De vrouwenorganisatie schonk de opbrengst van haar eetdag aan het fietsproject van de school.

“Inner Wheel heeft ons verblijd met zeven gloednieuwe fietsen, een tandem en vijf tweedehands fietsen in uitstekende staat”, klinkt het op de Groeicampus in Genk. “Deze fietsen zullen dienen als waardevol gereedschap voor onze studenten en zullen bijdragen aan hun gezondheid, welzijn en zelfvertrouwen. Bovendien zullen de fietsen een belangrijke rol spelen in het bijdragen aan een duurzamere en gezondere omgeving voor ons allemaal.”

“We zijn vooral onder de indruk van de toewijding en het teamwork van de Inner Wheel-dames en onze eigen leerkrachten op de dag van het evenement”, klinkt het op de school. “Hun harde werk en inzet hebben niet alleen de dag zelf tot een groot succes gemaakt, maar het heeft ook bewezen dat samenwerking en gemeenschap een enorme impact kunnen hebben op het creëren van positieve verandering. We willen de dames van Inner Wheel dan ook bedanken voor hun inzet en genereuze donatie. We hopen dat we in de toekomst kunnen blijven samenwerken aan belangrijke projecten zoals deze.”