CleanTechPunt helpt jongeren op weg naar groene toekomst met nieuwe duurzaamheidsroute

Jongeren zijn klimaatbewust, getuige de klimaatbetogingen van de afgelopen jaren. Maar hoe zorgen we ervoor dat ze los van holle clichés een correct beeld krijgen van hoe een duurzame, groene, klimaatbewuste toekomst eruit kan zien? “Door hen te laten kennismaken met vier concrete, hands-on activiteiten in een duurzaamheidsroute”, zegt projectcoördinator Hugo Meus. “De activiteiten werden uitgewerkt rond de thema's energie, water en klimaat, circulaire economie, in en rond de mijn en met CleanEarthAdventure.”

De leerlingen krijgen een VR-bril op en gaan op virtueel bedrijfsbezoek in twee bedrijven die duurzame productieprocessen hanteren. Als afsluiter is er nog een leuke game voorzien. “De eerste reacties van de leerlingen uit Instituut Mariaburcht Stevoort en de Provinciale Secundaire School Bilzen waren alvast heel positief”, besluit Meus.