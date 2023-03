Katmobiel van GAIA toert door Heers

De opvallende ‘Katmobiel’ van dierenrechtenorganisatie GAIA houdt nu woensdag (15 maart) halt in Heers. GAIA wil hiermee zo veel mogelijk mensen sensibiliseren over de verplichte sterilisatie van huiskatten.

Al sinds 1 april 2018 geldt er in Vlaanderen een castratie- en sterilisatieplicht van kittens voor ze vijf maanden zijn. Volwassen huiskatten die geboren zijn tussen 1 september 2014 en 1 april 2018 moesten gesteriliseerd zijn voor 1 januari 2020. Voor oudere katten geldt de sterilisatieplicht alleen als ze van eigenaar veranderen, maar het blijft aangeraden. Jaarlijks komen er immers meer katten in Belgische asielen terecht dan dat er geadopteerd worden.

Gemeenteplein

Om ervoor te zorgen dat alle huiskatten gesteriliseerd worden, is het belangrijk om de baasjes goed te informeren en alle vragen rond de verplichte sterilisatie te beantwoorden. Dat is dan ook exact wat GAIA met de katmobiel Oscar wil doen. Inwoners die met vragen zitten over de sterilisatie van hun huiskat(ten), kunnen deze woensdag tussen 14 en 18 uur terecht in de felgekleurde bestelwagen op het gemeenteplein van Heers. (frmi)