Red Bull Racing ontkracht geruchten over AlphaTauri: “Van een verkoop is nooit sprake geweest”

Bij AlphaTauri, dat voordien als Toro Rosso door het leven ging, startten onder meer regerend wereldkampioen Max Verstappen en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel hun carrières, alvorens naar Red Bull over te stappen.

AlphaTauri presteerde vorig seizoen met een voorlaatste plaats in het constructeursklassement ondermaats en stapelt daarnaast de financiële verliezen op, wat de geruchten omtrent een verkoop deed aanwakkeren. “Er is zeker ruimte voor verbetering en de verliezen zijn inderdaad te hoog”, aldus Marko. “Maar van een verkoop is nooit sprake geweest. Wij willen AlphaTauri aan boord houden.”

Dit seizoen is een zevende plaats bij de constructeurs de minimumdoelstelling voor de Nederlander Nyck de Vries en de beloftevolle Japanner Yuki Tsunoda. In de openings-GP in Bahrein finishten beiden echter buiten de punten. Komend weekend volgt met de Grote Prijs van Saoedi-Arabië in Jeddah al een herkansing.