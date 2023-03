Khloé Kardashian toont voor het eerst gezicht van haar baby voor verjaardag van haar ex, en is opvallend lovend voor hem

Khloé Kardashian heeft voor het eerst foto’s van het gezicht van haar baby gedeeld op Instagram. Ze heeft in de post ook mooie woorden voor haar ex Tristan Thompson, hoewel hij meerdere keren is vreemdgegaan.

Kardashian deelde de foto’s voor de verjaardag van basketballer Tristan Thompson. Ze wenst hem een fijne verjaardag en noemt hem de beste vader. Ook laat ze haar waardering blijken voor zijn “liefde, aandacht, gekke dansjes, knuffels, autoritjes en bedtijd rituelen” voor de kinderen. “Dit betekent meer dan je ooit zal weten”, zegt Kardashian.

Toch hint Kardashian wel naar het overspel van haar ex: “Mijn verjaardagswens voor je is dat je blijft hunkeren naar verandering, genezing en transformatie. Wees sterk, wees aardig, wees geduldig en wees vrij.”

(Lees verder onder het Instagram-bericht)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kardashian heeft twee kinderen met de basketballer: dochter True van 4 en een zoon die in augustus 2022 is geboren. De naam van de baby is nog onbekend. Kardashian kreeg de zoon via een draagmoeder. Zij en Thompson zijn voordat de baby is geboren uit elkaar gegaan.

Vreemdgaan

De basketballer was al tijdens de zwangerschap van Kardashian in 2018 meerdere keren vreemdgegaan. Een paar dagen voordat True geboren werd, kwam dit uit. Tot februari 2019 bleef het stel samen. Ze gingen uit elkaar omdat Thompson een vriendin van Khloés zus Kylie Jenner had gekust.

Tijdens de pandemie kreeg Kardashian toch weer een relatie met de basketballer. Toen is hij ook vreemdgegaan. In juli 2021 kreeg hij te horen dat model Maralee Nichols zwanger van hem was. Hij heeft dat niet verteld aan Kardashian en moedigde haar aan om nog een baby via een draagmoeder te krijgen.

In november 2021 was de embryo succesvol in de baarmoeder van de draagmoeder gezet. Een week later kwam uit dat Thompson nog een baby bij een andere vrouw verwacht. Hij ontkende het eerst, maar zei in januari 2022 dat hij wel de vader was. Kardashian heeft toen de relatie beëindigd.