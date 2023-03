Dolleman die koppel klemreed en aanviel met ijzeren staaf, moet niet terug naar de cel

De 41-jarige Hertsbergenaar die in augustus 2021 op de E40 in Loppem een wagen klemreed en de inzittenden bedreigde met een ijzeren staaf, heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. De komende vijf jaar mag Kenneth B. onder meer geen alcohol drinken en - opvallend - mag hij zich alleen onder begeleiding in het autoverkeer begeven. Dat hij zijn slachtoffers wilde doden achtte de rechtbank niet bewezen.

Op 26 augustus 2021 waren Jozef Mertens (57) en zijn vrouw Anne-Marie Heusdens (55) uit het Vlaams-Brabantse Kortenaken in hun Porsche op weg naar Nieuwpoort. Maar op de E40 tussen Aalter en Beernem kreeg het koppel te maken met een bumperklever. Omdat Jozef klaarblijkelijk niet snel genoeg terug naar het middenvak ging, begon de bestuurder van de Mercedes, Kenneth B. (41), fel te claxonneren. De Hertsbergenaar maakte dreigende gebaren en probeerde de Porsche herhaaldelijk van de weg te rijden, maar Jozef Mertens, een ervaren rijinstructeur, kon dat telkens verhinderen. (Lees verder onder de video)

In Loppem kon B. de Porsche uiteindelijk klemrijden. Op beelden die de doodsbange Anne-Marie met haar smartphone kon maken, is te zien hoe de dolleman uit zijn auto stapte en met een ijzeren staaf in de hand op hun wagen afstormde. Maar haar man bleef koelbloedig en kon wegrijden. Later bleek dat de wegpiraat eerder die avond in Drongen al de Mercedes Vito van een koppel uit Kontich had geramd. Hij ging daarbij dreigend met zijn vinger over de keel en maakte met zijn hand een pistoolgebaar.

Het parket bestempelde de feiten ten aanzien van het Kontichse koppel als poging tot doodslag. Daarnaast werd B. ook vervolgd voor doodsbedreigingen, belemmering van het verkeer en inbreuken op de wapenwet. “Dit waren gruwelijke feiten van verkeersagressie”, stelde procureur Fauve Nowé tijdens de pleidooien. Volgens Nowé reed B. de Mercedes Vito bewust aan omdat ze niet snel genoeg van het derde naar het tweede rijvak reden. “Een voertuig vormt op zo’n moment een moordwapen”, stelde ze. (Lees verder onder de foto)

B. zat na de feiten een maand in voorhechtenis. Bij zijn vrijlating kreeg hij voorwaarden opgelegd, maar die schond hij door dronken met de wagen van zijn vriendin te rijden. Daarna zat hij opnieuw twee maanden vast. Tijdens het proces bleek dat hij in 2013 al eens veroordeeld werd voor drugsfeiten en begin 2020 kreeg hij een werkstraf omdat hij in het verkeer met een brandblusapparaat naar een andere wagen had gegooid. “Ook toen probeerde hij het slachtoffer van de baan te rijden”, aldus Nowé, die vier jaar cel vroeg, deels voorwaardelijk.

De verdediging vroeg met succes de vrijspraak voor de poging tot doodslag. Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat B. het koppel uit Kontich naar het leven stond. De rechtbank achtte alle overige feiten wél bewezen, maar toonde zich mild en legde 37 maanden voorwaardelijke celstraf op. Toon Deschepper, de advocaat van B., reageert tevreden. “Mijn cliënt heeft die mensen ook helemaal niet willen doden”, stelt hij. “Het zou toch raar zijn dat hij de mensen van de Mercedes Vito zou hebben willen doden, maar die van de Porsche niet? Mijn cliënt leeft al een hele tijd voorwaarden na, zoals intensieve psychiatrische begeleiding. Dat zal dus gelukkig niet onderbroken worden door een verblijf in de gevangenis.”

Het koppel uit Kontich, dat eerder al werd vergoed, stelde zich geen burgerlijke partij is in de zaak. Jozef Mertens en zijn vrouw deden dat wel maar het koppel kwam niet opdagen voor de uitspraak. “Zij zullen ongetwijfeld teleurgesteld zijn, zeker wat de vrijspraak voor poging tot doodslag betreft”, zegt advocaat Peter De Becker. “Meneer Mertens houdt zich sterk, maar zijn echtgenote heeft het nog altijd heel moeilijk met deze zaak.”