Sihame El Kaouakibi toont vooral zelfbeklag in eerste interview sinds schandaal: “Ik heb vijanden gemaakt”

In haar eerste interview, met de podcast ‘Behaved’, toont de gevallen politica Sihame El Kaouakibi zich strijdbaar om weer parlementair actief te worden én om in scholen te gaan spreken. Verder haalt ze vooral uit naar de media en “de machten en krachten” die haar zouden hebben tegengewerkt. Over de fraudezaak die boven haar hoofd hangt, rept ze met geen woord. Tenzij dan als slachtoffer.