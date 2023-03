39-jarige man onder invloed van marihuana parkeert zijn voertuig op het voetpad in Bilzen

In de nacht van maandag op dinsdag heeft een interventieploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst in één uur tijd twee bestuurders onder invloed betrapt. Een Tongenaar die onder invloed was van marihuana had zich op het voetpad geparkeerd.

De eerste chauffeur werd aan de kant gehaald omwille van zijn vlotte rijstijl in de bebouwde kom op de Tongersesteenweg in Hoeselt. De 37-jarige bestuurder uit Hoeselt had iets meer dan 1 promille alcohol in zijn bloed en verloor zijn rijbewijs voor 6 uur.

Even later werd in het centrum van Bilzen een tweede bestuurder onderschept. De 39-jarige man uit Tongeren had immers zijn voertuig op het voetpad geparkeerd. Hij had niet te veel gedronken, maar kreeg wel een speekseltest omdat de gestandaardiseerde checklist positief was. De Tongenaar testte positief op marihuana en verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen. Hij kreeg ook nog pv’s voor het parkeren op het voetpad en een beschadigd rijbewijs. De man zal zich later nog moeten gaan verantwoorden bij de politierechter. siol