Vijf Limburgse supermarkten van Delhaize opnieuw gesloten: “Geen akkoord, dan houdt het op”

Het overleg tussen de directie en de vakbonden bij Delhaize was dinsdagochtend al na een kwartier afgelopen. De directie houdt vast aan het plan om de 128 supermarkten in eigen beheer te verzelfstandigen. De vakbonden beslisten daarna om opnieuw te staken in de vijf betrokken vestigingen in Limburg.

Bij het begin van de vergadering was het al duidelijk dat het water tussen directie en vakbonden te diep is. “De directie blijft bij haar standpunt zoals het eerder werd aangekondigd”, zegt Carine Meuwis, vakbondssecretaris van de socialistische bond BBTK. “Dan houdt het voor ons op. We hebben eerst nog een brief vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront voorgelezen en zijn dan vertrokken naar de vestigingen van Delhaize om daar opnieuw de staking uit te roepen.”

In de brief aan de directie wijzen de bonden erop dat Delhaize geen verlieslatende onderneming is. “Door de sterke resultaten in het voorbije jaar werd het loon van de CEO van Ahold Delhaize zelfs verhoogd van 5,7 miljoen euro naar 6,5 miljoen euro. De uitgekeerde dividenden aan de aandeelhouders groeien bovendien constant.” Volgens de bonden motiveert de directie haar beslissing op basis van verlies van groei van 1,1 procent bij de winkels.

Staking

“In de winkels in franchise zou een groei van 3,5 procent opgetekend zijn”, gaan de bonden verder. “Dat is appelen met peren vergelijken. Dit betekent toch niet dat geïntegreerde winkels geld verliezen? Franchise is geen oplossing. Een kwart van die winkels verkeert in moeilijkheden met onopgemerkte ontslagen als gevolg. Er zijn andere manieren om de verkoop aan te zwengelen en groei te garanderen dan werknemers ontslaan.”

Meteen na de bijeenkomst vertrokken vakbondsmilitanten met de bus naar de supermarkten van Delhaize in Genk, Sint-Truiden, Pelt, Houthalen en Hasselt om daar een staking te organiseren. Hoelang die zal duren is nog onduidelijk. Met de actie willen de bonden alvast hun vastberadenheid tonen. (cn)