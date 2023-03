Breng de zon in huis met deze oldskool cocktail op basis van sinaasappelsap

Het lijkt alsof cocktails op basis van sinaasappelsap een beetje uit de mode zijn. Dat is jammer: als je ingrediënten van goede kwaliteit gebruikt, dan verdienen dit soort drankjes nog altijd een mooie plaats in elke zomerbar. Gooi eventueel een beetje limoensap in de mix of gebruik bloedappelsienen voor een andere kleur en pompelmoes als je het liever iets meer bitter hebt. Hello sunshine!