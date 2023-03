Kim de Baat over de blink van de driekleur: “Mensen kijken anders naar mij, maar ik ben dezelfde renster gebleven”

Kim de Baat draait al een tiental jaar mee aan de top van het vrouwenwielrennen en behaalde vorig jaar in Middelkerke met de Belgische titel de mooiste triomf in haar carrière. “Maar ik zal misschien geen wedstrijden in de driekleur winnen, gewoonweg omdat ik in dienst blijf rijden van de ploeg”, blijft de Oudenaardse met de voeten op de grond aan de vooravond van Nokere Koerse.

“Of ik nu als Belgische kampioene koersen voor eigen rekening mag rijden? In het voorjaar zijn die kansen omzeggens nihil”, weet De Baat. “En dat hoeft voor mij ook niet omdat het ploegbelang primeert. Ik heb in de koers natuurlijk altijd wel de vrijheid om te communiceren en je weet nooit hoe een wedstrijd verloopt. Het BK van vorig jaar is daar het mooiste voorbeeld van. Ik was zeker niet gestart om te winnen, maar uiteindelijk stond ik wel op de hoogste podiumtrede. Met ons sterke blok kunnen we in de koers vele richtingen uit”, vertelt de 31-jarige renster van Fenix-Deceuninck uit het naburige Oudenaarde. “Met de tricoloretrui om de schouders kijkt de buitenwereld anders naar mij, maar ik ben wel dezelfde renster gebleven als voorheen”, beseft De Baat. “Ik ben iemand die honderd procent in dienst rijdt van de ploeg en in het team weten ze dat te appreciëren. Buitenstaanders verwachten andere dingen van een Belgische kampioene, maar ik mag me dat niet eigenlijk niet aantrekken.”

Koers in handen nemen

Het seizoen is tot hiertoe geen meevaller voor Kim de Baat. “Ik startte in de UAE Tour en dat verliep vrij goed, al kwam ik er wel ten val. De rugproblemen die ik daarbij opliep, waren nadien in de Omloop het Nieuwsblad en Le Samyn nog niet van de baan. En het zat ook niet mee. In Le Samyn reed een renster tegen mijn versnellingsapparaat. Ik verloor kostbare tijd en kwam alleen te zitten. De conditie was nog niet van die aard om nadien in mijn eentje naar het peloton toe te rijden. Het kan alleen maar beter worden”, aldus de Belgische kampioene, die na Danilith Nokere Koerse ook Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix op haar voorjaarskalender heeft staan. “In Nokere Koerse kom ik woensdag voor de tweede keer aan de start. Vorig jaar was ik er niet bij door een covidbesmetting. Ik vind het een wedstrijd die flink wordt onderschat. Met de ploeg willen we er helemaal staan. We moeten in staat zijn om de koers in handen te nemen”, vertelt Kim de Baat, die zich met plezier uitslooft voor de jongere talenten. “Julie De Wilde is zo’n ruwe diamant. Ze is een van de weinige jonge rensters die alle advies meeneemt en er ook iets mee doet. Als ze luistert naar haar lichaam én naar de juiste mensen, dan komt het echt goed met haar.”