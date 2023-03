Voormalig Australian Football-ster sleept bond voor rechter wegens hersenletsel: “Verwondingen hebben verwoestende invloed op hun leven”

Australian Football, dat losjes gebaseerd is op dezelfde regels als rugby maar gespeeld wordt op een cricketveld, is de belangrijkste sport in Australië. De finale van de competitie wordt elk jaar in Melbourne gespeeld voor meer dan 100.000 toeschouwers.

Rooke speelde 135 wedstrijden voor de club Geelong voor hij in 2010 met pensioen ging. Hij wil nu een schadevergoeding van de Australian Football League (AFL) voor het hoofdletsel dat hij naar eigen zeggen tijdens het spelen heeft opgelopen.

De 41-jarige Rooke heeft bij het Hooggerechtshof van de deelstaat Victoria in Melbourne een collectieve rechtszaak aangespannen waarin hij beweert dat hij “blijvende verwondingen heeft opgelopen gelinkt aan hersenschuddingen, die zijn leven hebben ontwricht en die te wijten zijn aan de nalatigheid van de AFL”, aldus zijn advocaat, Michel Margalit, in een verklaring.

Meer dan 60 voormalige spelers hebben zich bij de ‘class action’ aangesloten, voegde Margalit eraan toe. Ze zouden langdurig letsel hebben opgelopen, waaronder neurologische aandoeningen zoals traumatisch hersenletsel en dementie. “De verwondingen van deze groep voormalige AFL-spelers hebben een verwoestende invloed gehad op hun leven en dat van hun geliefden”, aldus Margalit. “Sommige van de spelers die zich bij deze historische class action hebben aangesloten, waren nooit in staat om een baan te behouden na het verlaten van de AFL,” zei hij.

Margalit voegde eraan toe dat een soortgelijke collectieve rechtszaak in de VS door voormalige NFL-voetballers resulteerde in een eerste uitbetaling van meer dan 1 miljard dollar.