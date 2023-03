Zelfs zonder olympisch ticket de olympische sfeer opsnuiven? Allen naar het Belgium House, in de schaduw van de Champs- Elysées

Tijdens de corona-Spelen van Tokio 2021 was er geen publiek toegelaten, en dus ook geen Belgium House. Nu, in Parijs 2024, dus weer wel. België was er zeer vroeg bij, en maar goed ook, want er waren tal van gegadigden. Les Salons Hoche, onder meer een legendarische opnamestudio en feestzaal, wordt omgedoopt tot het Lotto Belgium House. Cédric Van Branteghem, ceo van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC): “We verwachten, hopen meer dan 30.000 fans in die zeventien dagen tijdens de Spelen.”

Belgische artiesten en dj’s zullen de revue passeren, grote schermen waar de Spelen te volgen zijn, medaillevieringen, ontmoetingen met atleten, een shop met de Belgische outfits, een Belgian Sports Bar, een bistro met wafels, garnaalkroketten en andere Belgische klassiekers maar ook een zaal waar Belgische sterrenchefs hun kunsten zullen vertonen.

Guillaume Desmet van Golazo: “De toegang is betalend. Er is een dag- en nachtpas, vanaf respectievelijk 15 euro met drankje en vanaf 25 euro met drankje.” De verkoop start in het najaar, via lottobelgiumhouse.be. De registratie kan vanaf nu.

De locatie biedt plaats aan zo’n 2.000 man per dag, 1.000 voor de dagsessie, 1.000 voor de avondsessie. Bedoeling is om tot 3 uur ’s nachts door te gaan, in de voormiddag is het Belgium House vanaf 10 uur open.

“In Londen 2012 was ik gaan kijken. We hadden geen tickets, we wilden wel sfeer opsnuiven, toen was ik nog klein. Toen is de microbe bij mij begonnen voor de Spelen”, zegt Noor Vidts, topper in de meerkamp en aanwezig tijdens de presentatie. En hockeyer Thomas Briels, gewezen kapitein van de Red Lions: “Je wilt toch dat je vriendje, vriendin, familie toch bij je hebt om je steunen maar ook soms te troosten tijdens de Spelen. Dan is dit ideaal. (al lachend) Ik ben blij dat ik al gestopt ben, want het ziet er next level uit.”

Nog dit: op 14 mei dit jaar vindt er een ‘olympische’ cyclo plaats, een fietstocht die vertrekt vanuit Tubeke. In oktober worden de nieuwe olympische outfits gepresenteerd, waar atleten zullen defileren op de catwalk. Van Branteghem: “We hopen op een ‘gele armada’ bij het Belgische publiek, mensen die zich in de olympische outfits hullen, net zoals de atleten.”

Info: www.lottobelgiumhouse.be, www.teambelgiumclub.be