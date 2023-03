Armeense premier waarschuwt voor “zeer grote kans op escalatie” van conflict met Azerbeidzjan

“Vandaag is er een zeer grote kans op escalatie langs de Armeense grens en in Nagorno-Karabach. Elke dag die voorbijgaat, wordt de retoriek van Azerbeidzjan agressiever,” zei Pashinian op een persconferentie, op het moment dat er frequent schermutselingen plaatsvinden aan de grens, nadat Armenië in 2020 een oorlog verloor van Azerbeidzjan.

Pashinian zei ook dat hij bij de Russische president Vladimir Poetin had geklaagd over “problemen” met de Russische vredesmissie in Nagorno-Karabach. “Ik heb met Poetin gesproken over het gevaar van een mogelijke escalatie in Nagorno-Karabach, ik denk dat er problemen zijn in het verantwoordelijkheidsgebied van de Russische vredesmacht,” zei Pashinian, verwijzend naar de recente dood van Armeense politieagenten in botsingen met Azerbeidzjan.