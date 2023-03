De hoofdredacteur van een weekblad zei hem ooit: “Jij mist de star quality om op de voorpagina te staan.” Frank Deboosere (64) deed een vreugdesprong toen hij het hoorde. Om de bekendheid was het hem nooit te doen. Maar na 36 jaar als weerman bij de VRT is hij het wel, een ster. Want Frank fonkelt altijd. Overal. Portret van een man die al heel vroeg met zijn hoofd in de wolken liep.