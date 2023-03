‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck: “Die reacties na mijn eerste aflevering... Ik heb toen keihard geweend”

Toen Lynn Van den Broeck voor het eerst in Thuis te zien was, nodigde ze vriendinnen uit om samen te kijken. Maar wanneer de harde reacties op sociale media binnenkwamen, stuurde ze de vriendinnen naar huis en is ze keihard beginnen te wenen.

In Dag Allemaal deze week vertelt actrice Lynn Van den Broeck (30) dat ze heel gevoelig is en snel weent. Ze keert even terug op de Thuis-opnames waarin haar personage breekt met haar vriend Mathias Vergels, die in het echte leven haar vriend is. “Tijdens de opnames waren de tranen echt”, vertelt ze. “Nadien hebben we elkaar eens goed vastgepakt en gezegd: Dit is niet gemeend.”

Toen Lynn vier jaar geleden debuteerde in Thuis had ze een paar vriendinnen uitgenodigd om samen te kijken. Dat was plezant. Tot nadien de harde reacties binnenkwamen op Instagram: “Waar hebben ze die uitgehaald” en “Ongemanierd stuk” en “Bazig wicht”. Lynn heeft haar vriendinnen dan naar huis gestuurd en is hard beginnen wenen.

Ook de reacties op de sexy jurk die ze droeg op de MIA’s sneden diep. Sommigen vonden dat Lynn ‘iets moet laten bijsteken” als ze dan toch zo’n blote jurk wil dragen. “Maar ik ben zeer tevreden met mijn kleine borsten”, zegt Lynn.

Ze prijst zich gelukkig dat ze in Sint-Genesius-Rode wonen, waar weinig Vlamingen wonen, die naar Thuis kijken. Als ze zich eens slecht voelt, kan ze daar toch op straat komen.