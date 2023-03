Zware familieruzie bij Danny Fabry: “Hij loog over het overlijden van mijn oma”

Een paar weken geleden deed zanger Danny Fabry een emotioneel relaas over het overlijden van zijn schoonmoeder. Nu zegt zijn zoon Danny Junior dat het allemaal leugens zijn. “Vader zat in Thailand toen oma overleed”, zegt hij in Dag Allemaal.

In februari vertelde Danny Fabry hoe hij in één week tijd zijn moeder en schoonmoeder is verloren. Over zijn schoonmoeder zei hij: “We waren twee handen op één buik. Net voor ik naar Thailand vertrok ben ik haar nog gaan bezoeken.”

Deze week vertelt zijn zoon Danny Fabry Junior een ander verhaal in Dag Allemaal. Hij zegt dat zijn vader voor zijn afreis naar Thailand zei: “Als ze overlijdt dan kom ik daar niet voor terug. Begraaf haar dan maar.”

De zoon vertelt nog dat zijn vader bij zijn terugkeer boos was omdat de uitvaart veel te duur was geweest. En hij eiste ook dat zijn zoon van de rouwbrief zou worden geschrapt. In plaats daarvan wilde hij dat hij zelf zowel met zijn echte naam (Robert Esseldeurs) als met zijn artiestennaam (Danny Fabry) op de rouwbrief zou staan.

Danny Junior en zijn zus Kelly klagen aan dat voor hun vader alleen maar zijn jongste dochter telt, die hij met zijn derde vrouw Georgette heeft. Julia, de eerste ex-vrouw van Danny Fabry, voegt er nog aan toe dat Danny Fabry destijds amper omkeek naar hun ziek dochtertje Nancy, dat maar twee jaar is geworden.

Danny Fabry reageert ook: “Allemaal leugens en ik kan het bewijzen.”