Grootste paardensportstal van Europa geopend in Ternat

In Wambeek, deelgemeente van Ternat, is dinsdag de grootste trainingspiste voor paarden en ruiters van Europa officieel geopend. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kwam de piste inspringen.

Drie jaar geleden ontstond het idee bij Sportstal Vanderhasselt om een nieuwe piste te bouwen waar paarden getraind kunnen worden. Vanderhasselt heeft al geruime tijd een gerenommeerd opleidingscentrum voor paarden: deze winter kwamen zo al ruim 12.000 paarden trainen.

Samen met Paardensport Vlaanderen werd het project voorgesteld aan Sport Vlaanderen, dat 1,2 miljoen euro investeerde in het nieuwe trainingscentrum. In totaal kostte het centrum ongeveer 4 miljoen euro. In ruil voor de subsidie kan Paardensport Vlaanderen de komende 20 jaar gratis gebruik maken van de piste.

De nieuwe binnenpiste is 85 meter lang en 50 meter breed. Dat komt neer op meer dan 4.000 vierkante meter trainingsruimte. “Voor paarden en ruiters is dit een ongeziene weelde”, zegt Christophe Vanderhasselt, verantwoordelijke van de sportstal. “Dit geeft België als vermaard paardensportland extra uitstraling.”