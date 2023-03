Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst herdenkt collega die 13 jaar geleden stierf bij interventie

Het is 13 jaar geleden dat inspecteur Eddy Strijckers werd doodgeschoten tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld in Bilzen. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst staat vandaag stil bij zijn dood. “Na 13 jaar denken we nog altijd met een warm hart aan je terug.”

Inspecteur Eddy Strijckers (55) werd op 14 maart 2010 met een collega opgeroepen voor een geval van intrafamiliaal geweld in een appartementsgebouw in de Wijerstraat in Bilzen. Maar daar werd Eddy dodelijk geraakt door een kogel. De schutter uit Riemst, die vlak daarvoor zijn 15-jarige zoon had gedood, werd daarop zelf doodgeschoten door Eddy’s collega, die uit wettige zelfverdediging terugvuurde.

Tot op de dag van vandaag heeft de fatale schietpartij een grote impact op het politiekorps. “We proberen nog steeds te begrijpen wat eigenlijk niet te begrijpen valt”, zet de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst op haar Facebookpagina. “Vandaag, 13 jaar later, denken we nog altijd met een warm hart aan je terug. Lieve Eddy, we missen je!”

(siol)