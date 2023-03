Regie der Gebouwen wil ontruiming van Brussels gebouw dat bezet wordt door asielzoekers

De Regie der Gebouwen wil een gebouw in de buurt van het Brusselse Noordstation laten ontruimen dat momenteel gekraakt wordt door tientallen asielzoekers. Er is dinsdagmorgen een verzoekschrift naar de vrederechter gestuurd om een einde te maken aan de bezetting, zegt Laurent Vrijdaghs, de topman van de Regie der Gebouwen.

De toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum op de Albert II-laan in Brussel worden bezet door tientallen asielzoekers en sympathiserende burgers. De asielzoekers hebben het gebouw zondagnamiddag gekraakt omdat ze op zoek zijn naar opvang. “Volgens onze informatie gaat het om een zeventigtal asielzoekers”, zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “De overgrote meerderheid van hen zal zeker recht hebben op opvang.”

De Regie der Gebouwen heeft dinsdag een procedure opgestart om het gebouw te laten ontruimen. “Onze advocaat is daarvoor vanmorgen naar de vrederechter gestapt”, zegt Vrijdaghs. “In principe verwachten we een beslissing binnen twee tot acht dagen.”

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de situatie in het gebouw intussen relatief rustig. Zondag deden zich nog problemen voor omdat hulpgoederen - zoals wc-papier en dozen met eten - werden tegengehouden door de politie, die de toegang tot het gebouw blokkeert. “Maandag was er wel een akkoord van de politie om die zaken toe te laten. De situatie betert dus wel, maar er moet wel telkens weer onderhandeld worden”, zegt Willekens.

Voorlopig stellen stellen zich ook geen problemen met de hygiënische omstandigheden in het gebouw, meldt Samusocial. “Mensen hebben er toegang tot water en elektriciteit. Er zijn wc’s binnen en er is verwarming”, zegt Magali Pratt. “Er is maandag ook een verpleegster binnen kunnen gaan omdat een asielzoeker gewond was.”

Als de asielzoekers uit het gebouw worden gezet, moet er in elk geval elders opvang voor hen voorzien worden, beklemtoont Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “En dat moet ook gebeuren voor de andere asielzoekers die nu zonder opvang zitten. Anders gaat deze situatie zich blijven herhalen met mensen die het beu zijn om op straat te slapen.”