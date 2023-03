Veertiger rijdt al zijn hele leven zonder rijbewijs rond

Een 41-jarige man uit Beveren, die momenteel in de gevangenis van Antwerpen opgesloten zit, zal nog enkele weken achter slot en grendel blijven. De man verscheen maandag geboeid voor de politierechter omdat hij verzet had aangetekend tegen een veroordeling die hij had opgelopen omdat hij vorig jaar, ondanks een reeks eerdere veroordelingen, opnieuw achter het stuur van een wagen was betrapt.

De man verzamelde de voorbije twintig jaar een waslijst aan veroordelingen. De rechter gaf een korte bloemlezing: diefstallen, verboden wapendracht, drugshandel, diverse veroordelingen voor slagen en verwondingen aan zijn partner, vluchtmisdrijf, diefstal in bende, rijden zonder rijbewijs, ongevallen onder invloed van alcohol.

“In totaal bent u al 29 keer veroordeeld. U heeft al ontelbare kansen gekregen, straffen met uitstel of probatievoorwaarden. Maar telkens lapt u ze aan uw laars”, aldus de rechter. “Behalve een voorlopig rijbewijs in 2005, dat al lang vervallen is, heeft u nooit een rijbewijs gehad. En nu komt u hier nogmaals om een nieuwe kans vragen?”

Leven gebeterd

De man hield echter vol dat hij zijn leven gebeterd heeft. “Ik woon nu samen met mijn vriendin in Merksem. Samen hebben we zeven kinderen”, zegt de man. “Ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Mijn turbulente leven ligt achter mij. Ik stond op het punt om een arbeidscontract te tekenen bij een steigerbouwbedrijf. Dat bedrijf ligt vlakbij mijn huidig woonplaats in Merksem. Maar helaas is dat contract nog niet getekend omdat de politie me intussen is komen ophalen om opgesloten te worden. Ik hoop echt dat u mij nu wel nog een allerlaatste kans geeft.”

Op 27 maart kent hij zijn definitief vonnis.