Gezin gaat op onderzoek uit wanneer er honing uit plafond komt: “Ons huis was één groot bijennest”

Een Brits gezin vond al een tijdje dat het nogal zeemzoeterig rook in hun woning. Maar toen er plots een “kleverig, zwart goedje” uit het plafond droop, wisten ze dat er iets mis was en gingen ze op onderzoek uit. “Ik rook eraan en proefde het”, aldus Kate Dempsey (41) die ontdekte dat het honing was en een gigantische bijenkorf onder de vloerplanken vond. “Ons huis was één groot bijennest geworden.”

(pjv)