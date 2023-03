Vierde keer, goede keer voor André Hazes en zijn Monique? “Een knipperlichtrelatie werkt als een elastiek: er zit rek op”

De Nederlandse zanger André Hazes jr. (29) heeft weer een vriendin. Geen onbekende, want hij blaast zijn relatie met Monique Westenberg (45) nieuw leven in. Voor de vierde keer maar liefst. “Mijn hart ligt voor altijd bij jou”, schrijft hij op Instagram. Kan een nieuwe relatie met je ex slagen? En staat er een limiet op de pogingen die je als koppel onderneemt om het te doen werken? Relatiedeskundige Rika Ponnet geeft advies.