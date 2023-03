Indrukwekkende Giannis Antetokounmpo leidt Milwaukee Bucks bij rentree na blessure meteen naar zege

Giannis Antetokounmpo heeft maandag zijn rentree gevierd bij Milwaukee Bucks in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Op bezoek bij Sacramento Kings haalden de Bucks het met 124-133 en daarmee doen ze een goede zaak in het klassement.

In het Golden One Center was de Griek in zijn eerste wedstrijd na een vervelende rechterhandblessure meteen goed voor 46 punten, 12 rebounds en 4 assists. Met de 49e zege van het seizoen op de teller, tevens de 20e zege in de laatste 22 duels, blijven de Bucks aan de leiding in de Eastern Conference, met twee zeges meer dan Boston Celtics. Sacramento Kings staat op de derde plaats in de Western Conference.

De Celtics liepen in Houston tegen hun vierde nederlaag in de laatste zes duels aan: 111-109, ondanks 43 punten van Jaylen Brown. Vooral Jayson Tatum had zijn dagje niet bij de bezoekers. Bij de Rockets kwam Jalen Green tot 28 punten.

