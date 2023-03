Belgisch toptalent Alexander Blockx (17) krijgt wildcard voor kwalificaties ATP Masters 1.000 Miami

“Hij verdiende die plaats aan zijn uitstekende resultaten de voorbije maanden, met voorop zijn zege op de Australian Open voor junioren”, stelt Cassiers. “Voor het eerst sinds de Orange Bowl bij de U12, toen hij derde werd, keert hij terug naar Miami. Hij had mij al gezegd dat het een droom zou zijn om een echt ATP-toernooi te spelen. Het wordt een fantastische kans om zich voor het eerst te meten met echte toppers, want in de kwalificaties zullen spelers uit de top 100 aanwezig zijn. Als coach wordt het een ideale gelegenheid om de werkpunten in zijn spel aan te duiden.”

Blockx, nummer 1.238 op de ATP-ranking en derde bij de junioren, noemt zijn deelname in Miami “een superkans” maar weet niet welk resultaat hij mag verwachten. “Ik hoop een goed figuur te slaan en ga trachten zoveel mogelijk ervaring op te doen. Ik zal ongetwijfeld kunnen trainen met spelers die uitgeschakeld zijn op Indian Wells en, wie weet, overleef ik een ronde en kan ik blijven als sparringpartner. Vorige maand mocht ik al een balletje slaan met Medvedev in Rotterdam. Dat was heel leuk.”