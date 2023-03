Wout van Aert start in Milaan-Sanremo met zelf ontworpen helm: “De coolste in het peloton”

Wout van Aert zal er zaterdag tijdens Milaan-Sanremo iets anders uitzien. Onze 28-jarige landgenoot wisselt zijn vorige Red Bull-helm in voor een nieuw, zelf ontworpen exemplaar. Van Aert deed dat in samenwerking met Red Bull en Lazer, zijn persoonlijke sponsor en die van Jumbo-Visma.

“Ik heb de coolste helm van het hele peloton”, aldus Van Aert op de website van Lazer. “Die is uniek en ik ben daar trots op. Lazer is al jaren mijn favoriete merk voor helmen, zelfs al van voor ik prof werd. Om die jarenlange en vooral succesvolle samenwerking te vieren, kreeg ik de kans om samen met hen en Red Bull mijn eigen helm te ontwerpen.”

Het resultaat: de Strada KinetiCore en de Vento KinetiCore. Beide helmen zijn ook te koop voor fans. Voor de eerste betaal je rond de 80 euro, de tweede is iets unieker. Van de Vento KenitiCore zijn er maar 1994 (niet toevallig ook het geboortejaar van VAn Aert) stuks beschikbaar. Die helm is aerodynamischer en kost 180 euro.

Wout van Aert koerst sinds vorig jaar op de weg met zijn Red Bull-helm. Daarmee is hij uniek in het peloton. In het veld rijdt Van Aert er al jaren mee rond. De sponsordeal tussen Van Aert en Red Bull loopt al sinds 2018.