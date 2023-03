Hilde Van Mieghem nadat ze met open ogen in val van oplichter trapt: “Ik schaam me diep”

In Dag Allemaal deze week waarschuwt Hilde Van Mieghem (64) om niet in de val te trappen van een nieuwe truc van internetcriminelen. Zij was bijna wel slachtoffer geworden, maar een toevallig telefoontje van een vriend redde haar.

Van Mieghem vertelt hoe ze dagenlang werd bestookt door mailtjes en telefoontjes van iemand die ze niet kent. Na vijf dagen van stalken was het haar allemaal te veel en nam ze toch de telefoon op. Aan de andere kant van de lijn hoorde ze een man die opgewonden vertelde dat iemand in haar naam bezig was om allerlei dingen op Amazon te bestellen. De beller ook persoonlijke gegeven van Van Mieghem, onder andere dat ze met twee bankrekeningen betaald had bij Amazon.

Via Teamviewer, waarmee de beller haar computer kon overnemen, zetten ze hun gesprek verder. Van Mieghem mailde zelf een kopie van haar identiteitskaart door en draaide haar hoofd voor de camera van de fraudeur om de gezichtsherkenning te activeren.

Op dat moment kreeg ze een telefoontje van een vriend. Ze vertelde wat ze aan het doen was en de vriend zei: “Alles afbreken en Cardstop bellen.” Zo kon Van Mieghem net op tijd verhinderen dat haar bankrekening werd geplunderd. “Dat ik me zo heb laten bedotten… Ik schaam me diep!”