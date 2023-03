Wereldkampioen Remco Evenepoel verpulvert het ene na het andere Strava-record op Tenerife

Remco Evenepoel gaat hard op hoogtestage. Onze 23-jarige landgenoot zet op Tenerife het ene na het andere Strava-record neer. Maandag pakte de wereldkampioen onder meer de KOM (King Of the Mountain) op de beklimming van de Teide vanuit Chio, een segment van 24,55 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5 procent.

Sinds 2 maart traint Evenepoel met ploegmaats Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder en Jan Hirt op Tenerife. Soudal-Quick-Step stuurde onder meer trainer Koen Pelgrim, een verzorger en een mecanicien mee, zodat de renners zich in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden op hun belangrijkste doelen. Voor Evenepoel dus Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Italië, maar volgende week start de wereldkampioen ook al in de Ronde van Catalonië (vanaf 20 maart).

Met de vorm van Evenepoel lijkt het alvast snor te zitten. Dat vermoeden we toch als we zijn Strava-gegevens bekijken. Maandag werkte hij een training van 165 kilometer en 4.335 hoogtemeters af aan een gemiddelde snelheid van 30,5 kilometer per uur. Behoorlijk indrukwekkend.

Tijdens zijn training van maandag verpulverde Evenepoel ook acht Strava-records. Een van de meest indrukwekkende is de beklimming van de Teide vanuit Chio. De Aerokogel reed gemiddeld 26,1 kilometer per uur op de beklimming van 24,55 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5 procent. Hij dook daarmee bijna twee minuten onder het vorige record van de Noorse tijdrijder Jonas Hjorth. De derde tijd van Louis Vervaeke dateert van in 2021 en in 2019 reed Chris Froome er ook al eens een stevig tempo naar boven. Wel allemaal een stukje trager dan Evenepoel.

Ook op de Taucho, een kortere maar steilere beklimming van 6,31 kilometer aan bijna 9 procent, pakte Evenepoel de KOM. Onze landgenoot dook exact een minuut onder de tijd van Romain Bardet, toch ook niet van de minste.

Na zijn hoogtestage op Tenerife reist Evenepoel meteen door naar Catalonië, waar hij zijn derde rittenkoers van het jaar zal rijden en waar er in principe een duel met Primoz Roglic wacht. Een aperitiefje voor de Giro.