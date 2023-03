Nog 500 dagen, 5 vragen: op naar de Olympische Spelen van Parijs 2024 (en de hopelijk grootste Belgische medailleoogst)

1. Met hoeveel gaat Team Belgium?

Op dit ogenblik zijn slechts enkele Belgen al helemaal zeker van een ticket voor de Spelen. Of beter: één ploeg, de nationale jumpingploeg, in Tokio 2021 goed voor een bronzen medaille. In heel wat sporten is de wereldranglijst van belang, die pas wordt afgesloten in het olympische jaar, enkele weken voor de Spelen. Rechtstreekse kwalificatietoernooien vinden dit jaar al plaats. Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium voor Parijs 2024: “We schatten dat we op ongeveer hetzelfde aantal zullen uitkomen als voor Tokio 2021. We gaan uit van een delegatie van 120 tot 160 atleten, afhankelijk van hoeveel ploegen zich zullen kunnen plaatsen.”

Nafi Thiam, een van de medailletroeven van Team Belgium. — © BELGA

2. Van hoeveel medailles mogen we dromen?

Zeven medailles behaalde België in Tokio, getekend de gouden Nafi Thiam, Nina Derwael en de Red Lions, de zilveren Wout van Aert, en de bronzen Bashir Abdi, Matthias Casse en de jumpingploeg. Een recordaantal sinds de Spelen van 1924. De ambitie is om de topachtplaatsen te verhogen. In Tokio behaalden 26 Belgen dat zogeheten olympisch diploma. Cédric Van Branteghem, ceo van het Belgisch Olympisch Comité: “We willen die topachtplaatsen verhogen, inclusief de medailles.” Op termijn – niet meteen voor Parijs 2024 – droomt hij van elf medailles, “een medaille per miljoen inwoners”.

3. Mag sportgrootmacht Rusland meedoen?

Sportgrootmacht Rusland wel of niet op de Spelen, steevast hoog in de medailletabel maakt een wereld van verschil. Wegens de oorlog gericht tegen Oekraïne zijn Russische en Wit-Russische atleten in de meeste sporten niet gewenst. De lobbymachine draait op volle toeren, zo gingen afgelopen weekend de vereniging die alle Afrikaanse olympische comités verenigt, overstag en pleiten ze voor een terugkeer. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, gooide al een lijntje uit en zei dat “discriminatie op basis van een paspoort” niet thuishoort op de Spelen. Hoe dan ook is de verdeeldheid nog groot tussen de 206 olympisché comités, van een boycot (Oekraïne bijvoorbeeld) als ze mogen meedoen tot een vrijgeleide om te mogen deelnemen.

4. Swingen de ticketprijzen echt de pan uit?

Het antwoord is helaas: ja. Te duur, te complex, zo luidt de algemene teneur. Ja, je kunt sommige evenementen gratis bekijken – de wegrit bijvoorbeeld – maar in heel wat sporten wordt het een dure opgave. Schandalig, zo vond Nafi Thiam. Inmiddels zijn wel al een derde, zo’n ruim 3,3 tickets, de deur uit. De duurste tickets, die voor de openingsceremonie, gaan tot 2.700 euro. Totnogtoe waren enkel package deals mogelijk, vanaf 15 maart kun je ook inschrijven voor individuele tickets (tickets.paris2024.org).

Zo moet de openingsceremonie eruitzien. — © AFP

5. Loopt alles volgens plan?

Financieel is het budget al 10 procent verhoogd dan aanvankelijk was voorzien, het totaalbudget bedraagt op dit ogenblik 8,8 miljard euro. Een kopzorg wordt het openbaar transport. Twee metrolijnen die enkele olympische sites moeten verbinden met het centrum van Parijs, riskeren niet op tijd klaar te raken. Inmiddels raakte ook bekend dat hoe dan ook het openbaar transport niet 24 uur op 24 zal draaien. Ook de veiligheid wordt een ‘uitdaging’. Vooral de openingsceremonie op de Seine baart zorgen: terwijl de delegaties op de Seine varen, kijkt zo’n half miljoen toeschouwers langs de kade mee, mogelijk zal het leger worden ingezet. Tony Estanguet, hoofd van het organisatiecomité, verwoordde het zo: “We moeten een marathon lopen in het tempo van een 100-metersprint.”