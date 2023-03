“Je mag Pence de schuld geven voor 6 januari”: Trump reageert op beschuldiging over bestorming Capitool

“Je mag hem de schuld geven voor 6 januari.” Nadat Mike Pence had verklaard dat Donald Trump de geschiedenis zal ingaan als verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool in 2021, schuift Trump die verantwoordelijkheid nu af op zijn oud-vicepresident. Als Pence hem had geholpen om zijn verlies bij de presidentsverkiezing ongedaan te maken, dan hadden zijn aanhangers het gebouw niet aangevallen waar Joe Bidens overwinning werd bekrachtigd, denkt hij.

“Had hij de stemmen teruggestuurd naar de wetgevers, dan hadden ze geen probleem gehad met 6 januari, dus in veel opzichten kan je hem de schuld geven van 6 januari. Als hij ze teruggestuurd had naar Pennsylvania, Georgia, Arizona… geloof ik, ten eerste, dat je een andere uitkomst gehad zou hebben. Maar ik geloof ook dat je ‘6 januari’, zoals we het noemen, niet gehad zou hebben.” Dat zei Donald Trump maandag aan reporters tijdens een vlucht naar Iowa voor een campagne-evenement.

De oud-president van de Verenigde Staten reageerde op uitspraken van Pence afgelopen weekend. “President Trump had ongelijk”, zei de oud-vicepresident in een toespraak. “Ik had niet het recht om het resultaat van de verkiezing teniet te doen. Zijn onvoorzichtige verklaringen brachten mijn familie in gevaar en al wie zich die dag in het Capitool bevond. En ik weet dat Donald Trump de geschiedenis zal ingaan als verantwoordelijk.”

Op het vliegtuig naar Iowa beweerde Trump opnieuw dat Pence wel degelijk “het recht had” om te weigeren de verkiezingsresultaten te bekrachtigen.

Trump denkt dat de uitspraken van Pence te wijten zijn aan zijn lagere positie in de opiniepeilingen rond een mogelijke strijd om het presidentschap in 2024: Trump leidt daarin, Pence staat met ruime afstand op de derde plaats, zegt Trump. “Ik veronderstel dat hij bedacht dat lief zijn niet werkt. Maar, weet je, hij is campagne aan het voeren. En hij probeert het heel hard”, aldus Trump. “En hij is een aardige man, ik heb hem gekend, ik had een heel goede band tot het einde.”

“Ron DeSanctimonious”

Donald Trump beschouwt zijn voormalige rechterhand niet als een bedreiging in de komende presidentsverkiezing. Zijn sterkste concurrent wordt volgens hem nummer twee in de peilingen Ron DeSantis. Het lijkt geen toeval dat Trump in Iowa ging spreken, kort nadat DeSantis dat deed. Al zegt Trump niet bezorgd te zijn. “Ik sta veel voorop.”

Trump beweert al langer dat het door zijn steun was dat DeSantis in 2018 verkozen raakte als gouverneur van Florida. Heeft hij dan nu spijt van die steun? “Ja, misschien”, antwoordde Trump aan reporters.

“Deze gast was dood. Hij was zo dood als een deurnagel. En ik hou van mensen die loyaal zijn. Ja, dat zou ik kunnen zeggen”, aldus Trump. “Ik kwam altijd goed overeen met hem. Toen hij gouverneur was, deed ik veel goede dingen voor Florida.”

Een van zijn bijnamen voor DeSantis, “Ron DeSanctimonious” (De Schijnheilige), verwijst naar “het feit dat als je iets doet voor iemand en ze niets terugdoen, dat heb ik nooit leuk gevonden”. De bijnaam “Ron DeSanctus” is overigens gewoon een afgekorte versie van “Ron DeSanctimonious” omdat hij die niet twee keer in dezelfde alinea kan gebruiken, legde Trump uit.